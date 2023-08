Save the Date!

Hiroshima- und Nagasaki-Tag am 6. und am 9. August – weltweite Atomgefahren wachsen

Bundesweit finden ab dieser Woche und besonders an den beiden Gedenktagen der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki am 6. August und am 9. August Protestaktionen und Mahnwachen statt.

Von der Landesleitung NRW der MLPD