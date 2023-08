Keine heimlichen Massenentlassungen bei Tesla!

Liebe Kolleginnen und Kollegen bei Tesla, in den letzten Wochen wurden bei uns still und leise praktisch über Nacht Leiharbeiter abgemeldet. Kollegen, die noch in der Probezeit sind und auch Festeingestellte werden unter verschiedenen Vorwänden entlassen oder mit Abmahnungen unter Druck gesetzt. Während wir aus den Nachrichten erfahren, dass die Produktionskapazität verdoppelt werden soll, werden Hunderte Kollegen und ihre Familien in die Arbeitslosigkeit geschickt. Für die, die bleiben, steigt der

Arbeitsdruck immer weiter.

Diese "Hire and Fire"-Politik lassen wir uns nicht gefallen. Wir fordern von der Geschäftsleitung, dass die Pläne, wie es mit dem Werk weitergeht, auf den Tisch kommen. Das alles ist verbunden damit, dass die Konkurrenz geschürt wird, zwischen Leiharbeitern und Festangestellten, zwischen den Kollegen in Deutschland und in Shanghai oder zwischen den Tesla-Kollegen und anderen Automobilarbeitern. So soll der Konkurrenzkampf zwischen den Konzernen auf unserem Rücken ausgetragen werden. Die einzigen, die davon profitieren, sind die Großaktionäre mit Elon Musk an der Spitze. Dieses Vorgehen werden wir nicht akzeptieren! Statt Abwartehaltung oder Spaltung ist das Gebot der Stunde, dass wir uns organisieren, selbst aktiv werden und für unsere Interessen kämpfen. Dafür müssen wir die IG Metall bei Tesla und den internationalen Zusammenschluss der Automobilarbeiter in der IAC stärken!

Die Internationale Automobilarbeiterkoordinierung (IAC) ist eine weltweite Bewegung der Automobilarbeiter, ihrer Familien und Freunde aus über 20 Ländern. Die Autokonzerne treiben rigorose Programme zur Profitsteigerung auf dem Rücken der Arbeiter voran. Leiharbeiter werden als Manövriermasse missbraucht. Mit Spaltung, gegenseitigem Ausspielen, Klassenzusammenarbeitspolitik und Abfindungsangeboten wollen sie uns vom Kampf abhalten. Sie schüchtern die Belegschaften ein und verfolgen ihre kämpferischen Kräfte. Dagegen bauen wir die internationale Einheit der Automobil- und Zulieferer-Arbeiterinnen und -Arbeiter auf, um zur stärkeren Kraft zu werden. Unser Ziel ist die länderübergreifende Koordinierung und Kooperation der Kämpfe, ein regelmäßiger Informations- und Erfahrungsaustausch, Verweigerung von Streikbrecherarbeiten und die Stärkung der gemeinsamen gewerkschaftlichen Organisiertheit.

Vor kurzem wurde die IAC-Gruppe Berlin/Brandenburg mit Kollegen von Mercedes, Tesla und weiteren Unterstützern gegründet und jeder ist eingeladen, dort mitzumachen. Sprecht dazu direkt mit den Verteilern der Flyer!

Das Flugblatt im pdf-Format (auch mit englischem Text)