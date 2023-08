KSRD: Die Imperialisten setzen das Leben ganzer Kontinente und der gesamten Menschheit aufs Spiel

Beim Webinar wurde ein Beitrag des Koordinierungsrats der Arbeiterbewegung der Ukraine (KSRD) - Mitglied der revolutionären Weltorganisation ICOR - gehalten: "Die Imperialisten setzen das Leben ganzer Kontinente und der gesamten Menschheit für ihre egoistischen Interessen aufs Spiel." "Rote Fahne News" dokumentiert den Beitrag, der ursprünglich auf der Webseite der ICOR veröffentlicht wurde; er steht dort in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Hier der Beitrag:

"Ich grüße Sie alle im Namen des arbeitenden Volkes der Ukraine, das nun schon im zweiten Jahr gegen die Härten eines blutigen Krieges und der imperialistischen Aggression kämpft. Jeden Tag werden einige Menschen durch Raketen- und Bombenangriffe des russischen Imperialismus getötet. Häuser, Städte und die Umwelt werden zerstört. Riesige Landstriche werden vermint, und auch daran sterben Menschen. Und ein Verbrechen, das nicht nur unser Land, sondern ganz Europa und die Schwarzmeerregion betrifft, ist die Zerstörung des Kachowka-Staudamms, die zur Überflutung großer Gebiete und zum Tod von Dutzenden von Zivilisten führte und Tausende von Wohngebäuden und anderer ziviler Infrastruktur zum Einsturz brachte.

Darüber hinaus sind gefährliche Unfälle im Kernkraftwerk Saporischschja, dem größten in Europa, möglich. Dies kann für das Land und die gesamte Region schwerwiegendere Folgen haben als selbst die Katastrophe von Tschernobyl. Putins Militärs können einen solchen Unfall leicht herbeiführen, und die westlichen Imperialisten interessieren sich für diese Frage nur unter dem Gesichtspunkt ihrer Pläne in der Ukraine und in Europa, nicht aber unter dem Aspekt des Schadens für die einfachen Menschen. Die Bourgeoisie kümmert sich um ihre "Geschäfte", ihre Taschen, und nicht um Millionen von Arbeitern.

Unter diesen Bedingungen ist die Mehrheit der Arbeiter mit den Problemen des täglichen Überlebens beschäftigt - viele von ihnen haben ihre Häuser verloren, die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Realeinkommen der Menschen sind erheblich gesunken.

Und noch ein paar Worte zum Krieg. Putins Interventionisten haben immer noch große Macht, und auch der Nachschub an westlichen Waffen nimmt zu. Es ist schwer zu sagen, wie lange der Krieg noch dauern wird, aber anscheinend noch mindestens ein Jahr. Einer der Faktoren sind die US-Wahlen: Sowohl der Vorwahlkampf als auch die Wahlergebnisse können die Aktivitäten Washingtons in der Ukraine, die Dynamik der militärischen Unterstützung usw. beeinflussen, auf jeden Fall ist dies auch jetzt, nach 1,5 Jahren Krieg, ein blutiges Grauen mitten in Europa. Und das ist eine direkte Folge der imperialistischen Widersprüche und des Kapitalismus, wie er ist.

Es besteht kein Zweifel, dass die Gefahr eines Krieges im Weltmaßstab vor unseren Augen wächst. Die Imperialisten setzen das Leben ganzer Kontinente und der gesamten Menschheit für ihre egoistischen Interessen aufs Spiel. Deshalb ist die anti-Imperialistische Einheitsfront von besonderer Bedeutung und entspricht den wirklichen Interessen der arbeitenden Menschen weltweit, in welchem Land auch immer sie sich befinden. Dadurch wird es möglich, den Kampf gegen Imperialismus und Militarismus weltweit zu koordinieren.

Nieder mit jedem Imperialismus!