Luxusbunker - "Ratten" verlassen das sinkende Schiff

Nachfolgend einige Auszüge: Sehr wohlhabende Menschen, sogenannte „Superreiche“, tragen überproportional zur Klimakrise bei – das haben verschiedene Studien bewiesen. Ein Beispiel: Ein Oxfam-Bericht kommt zu dem Schluss, dass 125 Milliardäre im Durchschnitt wegen ihrer Investitionen für so viele Treibhausgas-Emissionen verantwortlich sind wie eine Million Menschen aus den ärmeren 90 Prozent der Weltbevölkerung.

Diese Superreichen sind hauptsächlich in den Chefetagen der internationalen Konzerne zu finden. Diese Monopole kämpfen gegenseitig um die Weltherrschaft. Imperialistische Kriege werden entfesselt wie jetzt in der Ukraine. Da kann die Welt unbewohnbar werden - Hauptsache der Profit stimmt! Deshalb sucht diese "Elite" für den Fall einer Weltapokalypse einen angeblich sicheren Zufluchtsort. Neuseeland, Tasmanien, Irland, Island und Großbritannien gelten dabei als sicherste Orte der Welt, da hier die klimatischen Bedingungen noch am stabilsten seien.

Weltweit entstehen bereits Luxusbunker mit sogar eigenem Swimmingpool. Da diese Profitgeier jedoch nur von "Zwölf bis Mittag" denken, rechnen sie anscheinend nicht damit, dass auch diese Luxusbunker und ihre Vorräte nicht ewig halten und zudem die Versorgung mit Trinkwasser, Lebensmitteln, Medikamenten usw. von außen nicht mehr gewährleistet ist - denn die Welt ist dann bereits unbewohnbar und alle Zivilisation ist zugrunde gegangen. Zum Schluss werden auch diese Superreichen elendig in ihren "goldenen Bunkern" sterben müssen! Die meisten Menschen der Weltbevölkerung wollen jedoch kein Ende der Welt. Wer die Erde vor der Profitwirtschaft retten möchte, muss ernsthaft das jetzige Gesellschaftssystem des Kapitalismus in Frage stellen!