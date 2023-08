Nächstes Titelthema zur Umweltpolitik der Ampel-Koalition

Das Team vom Arbeiterbildungszentrum Süd in Stuttgart-Untertürkheim hatte die Initiative ergriffen für eine Kundgebung auf dem Karl-Benz-Platz am Montag, dem 31. Juli 2023. Das Motto lautete: Keine rechte Hetze in Untertürkheim und anderswo! Kein Sexismus! Mehr Freibäder! Anlass war eine faschistische Aktion der Identitäten Bewegung gegen Migranten im Inselbad. Am Montag trafen sich dann 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Karl-Benz-Platz zur Kundgebung gegen rechte Hetze in Untertürkheim. Mit musikalischer Begleitung kamen mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit kurzen Beiträgen zu Wort. Das rassistische Treiben der der Identitären Bewegung “Wackre Schwaben” und der AfD wurde verurteilt.