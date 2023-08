Plantagenarbeiter streiken für Lohnauszahlung

Über 600 Teeplantagen-Arbeiterinnen und -arbeiter in der Stadt Habiganj in Sylhet traten am Dienstag vor einer Woche in einen unbefristeten Streik. Sie fordern die sofortige Auszahlung aller ausstehenden Löhne und Gehälter, Festtagszuschläge sowie Garantie weiterer sozialer Leistungen. Bestimmte Zulagen stehen seit 2019 aus.