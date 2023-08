Pressemitteilung zur Gedenkfeier für Mouhamed sowie zu Demonstration und Konzert

Am 8. August jährt sich die Erschießung von Mouhamed Lamine Dramé aus Ndiaffate (Senegal/Westafrika) durch die Polizei Dortmund zum ersten Mal. Der Freundeskreis Mouhamed und der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität rufen zum 8.8. zu einer Gedenkfeier in der Missundestraße am Tatort / an der Gedenktafel um 16 Uhr mit anschließendem Beisammensein auf. Der Tathergang wird in kurzen Szenen dargestellt. Das ist sehr ergreifend und eine Würdigung des jungen Flüchtlings.

Am gleichen Tag veranstaltet Mouhameds Bruder Sidy eine Gedenkfeier gemeinsam mit Mouhameds Heimatdorf Ndiaffate. Sie wird durch die Spendensammlung des Freundeskreis Mouhamed in Absprache mit Sidy Dramé/Ndiaffate Senegal unterstützt bzw. möglich gemacht.

Unter dem obigen Motto laden die Freundeskreise und zahlreiche Unterstützer am Samstag, den 12.8. zu einer Demonstration ein. Um 14 Uhr beginnt die Auftaktkundgebung am Kurt-Piehl-Platz, Brunnenstraße in Dortmund. Die Demonstration verbindet das Gedenken und den Kampf für die „Gerechtigkeit für Mouhamed“ aktuell eng mit dem Kampf gegen die faschistoide Flüchtlingspolitik und die Rechtsentwicklung der Regierungen, die sich insbesondere in der Flüchtlingspolitik zeigt. Die Demonstration endet wieder am Kurt-Piehl-Platz. Danach folgt ein Konzert der Freundeskreise unter dem selben Motto mit verschiedenen Künstlern aus Dortmund, der Band Gehörwäsche sowie einer bekannten „Überraschungsband“ aus NRW. Es gibt leckeres internationales Essen.

Hier der Aufruf mit Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern