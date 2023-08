REBELL beim Camp der griechischen Jugendorganisation "Poreia"

"Poreia", die Jugendorganisation der griechischen revolutionären Partei ML KKE, veranstaltet an diesem Wochenende ihr 11. Camp. Es begann mit einer Veranstaltung "Frauen und Kino". Am Abend wurde das Camp-Programm vorgestellt. Dann wurden die Vertreter des REBELL, der Jugendorganisation der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD), mit großem Beifall begrüßt. Die Veranstaltung "Die Frau im Kino" war ein interessanter Reisebericht über die Geschichte der Frauenbewegung, im 20. Jahrhundert. Am nächsten Tag gab es Brettspiele und Sportturniere und am Abend den Dokumentarfilm "Die Partisanen von Athen".