Regionale Umweltkatastrophe

Die chinesische Hauptstadt Beijing hat in den vergangenen Tagen die stärksten Regenfälle seit Beginn der Aufzeichnungen vor 140 Jahren erlebt. In einem Bezirk der Hauptstadt sind laut Wetteramt der Stadt zwischen Samstagabend und Mittwochfrüh 744,8 Millimeter Regen gemessen worden. Der bisherige Rekord lag bei 644 Millimetern bei einem Unwetter im Jahr 1891. In Beijing und der angrenzenden Provinz Hebei kamen seit Samstag mindestens 20 Menschen ums Leben. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden am Mittwoch noch vermisst.