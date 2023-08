Die Ärzte des portugiesischen Nationalen Gesundheitsdienstes (SNS) haben am Dienstag einen neuen zweitägigen Streik begonnen. Die Unabhängige Ärztegewerkschaft (SIM) lehnte das provokative Gehaltsangebot von 1,6 Prozent empört ab. Landesweit beteiligten sich durchschnittlich 95 Prozent der Ärzte an dem Streik. Auch die Krankenschwestern und -pfleger im Großraum Lissabon begannen am Dienstag einen viertägigen Streik. Ihre Gewerkschaft Sindepor fordert die sofortige Festeinstellung der befristet beschäftigten Krankenschwestern und -pflegern sowie eine Aufstockung des Personals.