Südafrika: Marikana ist unvergessen - Koordinierung unserer Kämpfe sehr wichtig!

"Südafrikanische Arbeiter können nie genug betonen, wie wichtig die Koordinierung unserer Kämpfe ist", so die Überschrift des folgenden Beitrags, der auf der Webseite der revolutionären Weltorganisation ICOR veröffentlicht ist, in verschiedenen Sprachen.

Liebe Freunde, Kollegen, Arbeiter und liebe Genossen,

als südafrikanische Arbeiter aller Branchen, Sektoren und Arbeitsplätze widmen wir diesen Tag, diese Botschaft an euch und dieses Treffen, das wir mit euch haben, allen Arbeitern von Marikana, denjenigen, die vor elf Jahren starben.

Am 16. August 2023 jährt sich der Kampf der Minenarbeiter in Marikana in unserem Land zum elften Mal. Ein Kampf, der das Leben der Minenarbeiter und das ihrer Familien verbessern sollte. Eine Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen, eine Forderung nach einem existenzsichernden Lohn von nur R12.500, eine Forderung nach Unterbringung ihrer Familien an ihren Wohnorten während der Arbeit unter Tage. Auf diese Forderungen reagierten die Eigentümer der Bergwerke in einer Weise, die ihren wahren Charakter zeigt. Ein Heer schwer bewaffneter Polizisten wurde nach Marikana entsandt, mit dem Befehl, auf die Hunderte und Tausende streikender Bergarbeiter zu schießen und sie zu töten. An diesem Tag wurden 34 Bergarbeiter erschossen. Die meisten von ihnen wurden auf der Stelle für tot erklärt, einige noch am Tag der tödlichen Schießerei auf dem Weg in die Krankenhäuser.

Familien verloren ihre Väter, Frauen ihre Ehemänner, viele Familien verloren an diesem Tag ihre Ernährer. Dieser Vorfall hat im ganzen Land und in gewissem Maße auch in der Welt außerhalb unseres Landes schockierende Wellen geschlagen. Die Schießerei und der Mord waren eine hässliche Erinnerung für alle Südafrikaner, von denen die meisten 1994 geglaubt hatten, dass das Land und sein Volk endlich frei seien. Es hat uns gezeigt, dass unsere Freiheit eine Scheinfreiheit ist, die nicht das Eigentum und die Kontrolle über die Produktionsmittel und die Wirtschaft des Landes einschließt.

Wir haben uns heute mit Ihnen versammelt, um Ihnen mitzuteilen, Sie daran zu erinnern und Ihnen allen, die heute hier anwesend sind, zu verdeutlichen, dass die Botschaft, die wir überbringen, darin besteht, dass das südafrikanische Volk, das mehrheitlich afrikanisch (schwarz) ist, dass die Schwarzen Südafrikas weiterhin Sklaven in ihrem eigenen Land Afrika sind. Sie leben weiter, nur um durch die Kugeln derer zu sterben, denen Afrika, sein Land, seine Bodenschätze und seine Ressourcen gehören. Und dass die Afrikaner bei der Arbeit und der Produktion von Gütern und Dienstleistungen, die aus diesen Minen kommen, nichts gewinnen können.

Freunde, Kollegen, Arbeiter und liebe Kameraden, bitte schließt euch der südafrikanischen Arbeiterklasse, den südafrikanischen Arbeitern und ihren Familien an, wenn sie sich heute entschlossen gegen die fortgesetzte Superausbeutung aller Arbeiter in diesem Land und insbesondere der Minenarbeiter stellen. Wir als südafrikanische Arbeiter können nie genug betonen, wie wichtig die Koordinierung unserer Kämpfe als Arbeiter weltweit ist. Aus diesem Grund bleiben wir entschlossen, die Koordination der Minenarbeiter weltweit zu unterstützen, wir bleiben entschlossen, die Koordination der Automobilarbeiter weltweit zu unterstützen und wir bleiben entschlossen, die Koordination der Kämpfe aller Menschen, die gegen verschiedene Formen der Unterdrückung weltweit kämpfen, zu unterstützen.

Deshalb sagen wir vorwärts zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz vorwärts! Vorwärts zur Internationalen Anti-Imperialistischen Antifaschistischen Einheitsfront! Alle Macht den Arbeitern!