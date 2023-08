Burkina Faso

Thomas Sankara lebt – Uhuru wa Africa!

Auch wenn die Imperialisten den fortschrittlichen und revolutionären Präsidenten von Burkina Faso, Thomas Sankara, 1987 ermordet haben, so lebt er im Herzen und in der Geschichte des Befreiungskampfes der Menschen in Burkina Faso weiter.

Korrespondenz aus Stuttgart