Waldschutz-Arbeiter kämpfen um ihren Lohn

Und die Leute haben Familien, Kredite ...

Schließlich wurden den Beschäftigten des Ural-Zentrums für den Schutz der Wälder in der Luftfahrt (insgesamt 707 Personen) die Prämien für den Monat Mai ausgezahlt (zuvor belief sich der Gesamtbetrag der Schulden auf mehr als 40 Millionen Rubel). Zahlreiche Appelle von Gewerkschaftsorganisationen (einschließlich der Gewerkschaft der Forstarbeiter der Luftfahrt) waren nicht vergeblich. Aber, wir wiederholen, das Geld wurde nur für den Mai gezahlt. Wir möchten besonders darauf hinweisen, dass bei Bränden die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden vergütet wird, es werden Leistungsprämien gezahlt. Jeder Mitarbeiter sollte zwischen 40000 und 80000 Rubel erhalten, je nachdem, wer wie viele Tage beim Feuerlöschen verbracht hat.

Die Gewerkschaftsorganisation versucht, die Arbeiter zu unterstützen, indem sie sich an höhere Stellen wendet. Andrei Vetluzhskikh, der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes der Region Swerdlowsk, ist sich der Situation ebenfalls bewusst. Und was ist mit der Regierung der Region Swerdlowsk?

Die Regionalregierung ist sich des Problems offensichtlich bewusst, schweigt aber entweder oder sagt, dass "das Problem gelöst wird". Wie es gelöst wird, kann man mit bloßem Auge sehen. Dennoch waren die Bemühungen der Gewerkschaft und der lokalen Führung der FNPR in Person von Andrei Vetluzhsky nicht vergeblich - am 12. Juli wurde ein Treffen der letzteren mit dem Minister für Ökologie und natürliche Entwicklung, Mamontov, angekündigt. Es geht um dieselbe Frage - systematische Verzögerungen bei den Löhnen der Beschäftigten der Uraler Luftfahrtforstwirtschaft. Und was nun? Das geplante Treffen hat nicht stattgefunden. Und warum? Ja, ganz einfach - der Minister hatte Wichtigeres zu tun (wie er grob gesagt hat). Das heißt, das Problem ist nicht wirklich gelöst.

Aber es gibt immer noch unbestätigte Informationen, dass den Leuten versprochen wird, die Lohnrückstände … zu zahlen; der Rest - "später". Wann später, ist unbekannt. Generell passt die Situation bei den Mitarbeitern des Ural Aviation Forestry Service gut in den neoliberalen Kanon, d.h. allseitige Kostensenkung bei allem, was möglich ist. Es sollte auch angemerkt werden, dass der Uraler Luftfahrtforstschutz auch Probleme mit der Ausrüstung zum Löschen von Bränden hat - sie reicht einfach nicht aus und ist veraltet. …

Und Waldbrände warten nicht. Nun, ja, es gibt eine Flaute, aber der Sommer ist noch nicht vorbei. Natürlich sind die Menschen gezwungen, zu arbeiten, ohne die fälligen Beträge für die geleistete Arbeit zu erhalten, denn die Zahlung für den Mai sieht, offen gesagt, wie ein Almosen aus. Nein, natürlich haben wir zur Kenntnis genommen, dass die lokalen Behörden so etwas sagen wie: "Das Problem wird gelöst", aber wie es in der Praxis gelöst wird, ist deutlich sichtbar. Außerdem sind die Löhne nicht die einzige Sache. Was ist mit der Ausrüstung, was mit der Ausrüstung? Wird sie überhaupt auf den neuesten Stand gebracht?

Generell ist die Frage der Entlohnung der Mitarbeiter des Uraler Zentrums für den Schutz der Wälder in der Luftfahrt so oder so keineswegs abgeschlossen. Das Problem bleibt bestehen. Wir werden sehen, wie sich die Situation weiter entwickelt. Auf jeden Fall sind wir voll und ganz solidarisch mit den Arbeitnehmern in ihrem Wunsch, ihren ehrlich verdienten Lohn in voller Höhe zu erhalten, denn diese ganze Situation sieht wie eine Verhöhnung der ehrlichen Arbeit von Hunderten und Aberhunderten von Menschen aus, die arbeiten, ohne sich zu schonen.