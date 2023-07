Zwei Stammesfrauen am helllichten Tag gruppenvergewaltigt

Sie schreibt:

"Wir sind sprachlos! Wir sind schockiert! Wir schämen uns, ein Teil dieser so genannten Zivilgesellschaft zu sein. Zwei Stammesfrauen aus Manipur wurden am 4. Mai am helllichten Tag in Manipur gruppenvergewaltigt, verprügelt und nackt zur Schau gestellt. Es sind bereits zweieinhalb Monate vergangen und die Mainstream-Medien und die Regierung haben die Angelegenheit erst in ihr Gewissen genommen, nachdem das Video des Vorfalls in den sozialen Medien viral ging.

Manipur brennt. Die kommunalen Zusammenstöße haben seit Mai letzten Jahres mehr als hundert Menschenleben gefordert. Aufgrund der spaltenden Politik der BJP-Regierung (BJP = Bharatiya Janata Party) im Zentrum und im Bundesstaat sind die beiden größten Gemeinschaften in Manipur, die Meitei und die Ku ki esa, in kommunale Auseinandersetzungen verwickelt. Die Regierungen haben es nicht nur versäumt, die Spannungen zu beruhigen, sondern haben mit ihrer unsensiblen Haltung zu diesem Thema das Feuer weiter angefacht. Es scheint, dass die BJP-Regierung nicht daran interessiert ist, das Problem zu lösen. Vielmehr will sie weitere Turbulenzen, um ihre politische Macht zu erhalten.

Wie wir wissen, sind in solchen Fällen immer die Frauen das erste Opfer der Unruhen und das "weiche Ziel". Tausende von Menschen sind gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen. Und am stärksten betroffen ist das Leben der Frauen in Manipur.

Der besagte Vorfall der Gruppenvergewaltigung hat wieder einmal bewiesen, dass es keinen Aufschub gibt, wenn sich die Frauen unserer Gesellschaft nicht gegen die spaltende Politik der Regierungen wehren. Wir, die All India Revolutionary Women's Organization, rufen alle demokratischen Menschen in unserer Gesellschaft dazu auf, ihre Stimme gegen diese zerstörerische und spaltende Politik zu erheben. Alle Schuldigen, die in den besagten Vorfall verwickelt sind, sollten eine angemessene Strafe erhalten. Die beiden betroffenen Frauen sollten Gerechtigkeit erfahren. Erheben Sie Ihre Stimme für die Gerechtigkeit und den Frieden in Manipur!"