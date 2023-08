ECOWAS droht mit militärischem Eingreifen

Zwischenimperialistisches Ringen um Niger

Nach dem Militärputsch im Niger will Frankreich die etwa 500 bis 600 französischen Staatsbürger, die sich in dem westafrikanischen Land aufhalten, evakuieren. Am Wochenende hatte es in der nigrischen Hauptstadt Niamey Pro-Putsch-Proteste gegeben.

Von gis