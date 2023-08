3. Internationale Bergarbeiterkonferenz beginnt in wenigen Wochen

Die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz – diesmal in Deutschland (Thüringen) - beginnt in wenigen Wochen. ... In etlichen Ländern gibt es ernste bürokratische Blockaden von Bergleuten aus Afrika oder Asien, wie Visum- und Einreiseverweigerung nach Deutschland. Darüber wird berichtet. Auch gegen solche Schikanen protestiert unsere Kundgebung mit Demonstration „Gegen die Politik der verbrannten Erde der RAG“ am Samstag, 19. August, ab 11 Uhr, auf dem Kometenplatz in Duisburg-Walsum.

Auf der Versammlung gibt es auch einen Bericht über das größte Bergbauland der Welt mit dem Titel "Bergbau in China einst und heute". Chinesische Bergarbeiter können nicht zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz kommen. Aber die Geschichte des chinesischen Bergbaus der letzten hundert Jahren ist so einmalig, dass das Thema auch zum internationalen Zusammenschluss der Bergarbeiter gehört.