Borbet-Solingen: „Wir tragen die Fackel weiter!“

Dazu hatte die MLPD Bergisch Land eingeladen unter dem Motto „Wir tragen die Fackel weiter!“.

Das bedeutet – so die einleitende Rede: „Alle bewusst verarbeiteten Erfahrungen und Lehren aus dem bisherigen Kampf in das weitere Leben, in andere Betriebe, in andere Kämpfe reintragen. Wenn das gelingt, dann war nichts vergeblich, nichts umsonst.“

Eine ganze Reihe Borbet-Kollegen und Borbet-Frauen waren der Einladung der MLPD gefolgt. Die Einleitungsrede wertete die reichhaltigen Erfahrung anhand der „sechs grundlegenden Elemente der Strategie und Taktik der Arbeiteroffensive“ aus. Sie sind in dem Buch „Die Strategie und Taktik der internationalen sozialistischen Revolution“ zusammengefasst.

Die vielen Errungenschaften wurden gewürdigt: Der hartnäckige langanhaltende Kampf, das hohe Maß an Klassenselbständigkeit und Selbstorganisiertheit, das weitgehende Fertigwerden mit dem Antikommunismus, die beeindruckende Solidarität der Borbet-Frauen, die breite bundesweite Solidarität – organisiert vor allem durch die MLPD.

Auch kritische Fragen wurden angesprochen: dass der offensive Kampf viel zu spät begonnen wurde, verbunden mit illusionären Vorstellungen über die Stabilität des Kapitalismus; dass es keine solidarischen Kampfaktionen mit anderen Borbet-Standorten und Solinger Belegschaften gab – insbesondere durch die regelrechte Sabotage der IG-Metall-Führung; dass Tendenzen des Opportunismus und Legalismus die Höherentwicklung des Kampfes hemmten.

In der Diskussion begrüßen die Borbet-Kollegen diese Auswertung. Auch den Kritiken stimmten sie ausdrücklich zu. Ein führender Borbet-Aktivist bedankte sich im Namen aller Borbet-Kollegen für die große Unterstützung durch die MLPD und auch SOLINGEN AKTIV. Zum Schluss der Einleitungsrede, in der die Kollegen zur Mitgliedschaft in der MLPD aufgefordert wurden, ergänzten Genossen in der Diskussion: Solche Kämpfe können ohne starke Betriebsgruppen der MLPD nicht erfolgreich geführt werden. In diesem Sinne wurden Adressen ausgetauscht und Besuche vereinbart.

Kulturelle Elemente rundeten die gelungene Veranstaltung ab: anfangs das deutsch und türkisch vorgetragene Gedicht von Nazim Hikmet „Gruß an die türkischen Arbeiter“, nach der Rede ein kurzer zusammenfassender Film über Höhepunkte des Kampfes, zum Abschluss der Diskussion die „Internationale“ und anschließend das leckere internationale Buffet.

Hier die Einleitungsrede von Christoph Gärtner, MLPD Bergisch Land