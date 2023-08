Christliche Kirche verurteilt Israels Apartheidspolitik gegen das palästinensische Volk

Die Christliche Kirche (Disciples of Christ) in den USA und Kanada hat mit überwältigender Mehrheit eine Resolution verabschiedet, in der bekräftigt wird, dass "viele der Gesetze, Politiken und Praktiken des Staates Israel der Definition von Apartheid im Sinne des Völkerrechts entsprechen". Die Versammlung, an der über 3.000 Personen teilnahmen, erklärte auch, dass "die anhaltende Unterdrückung des palästinensischen Volkes eine theologische Dringlichkeit darstellt und eine Sünde ist, die gegen die Botschaft der biblischen Propheten und des Evangeliums verstößt".

Die Resolution, in der die israelische Apartheid benannt wird, folgt auf ähnliche Resolutionen der United Church of Christ (2021) und der Presbyterian Church (USA) (2022). Eine wachsende Zahl von Diözesen und Regionalkonferenzen anderer Konfessionen erwägen auf ihren Versammlungen in diesem Sommer ähnliche Maßnahmen.