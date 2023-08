Coal Miners – immer vorne dran

Werte Redaktion, historisch standen die Coal Miners in den Klassenkämpfen in den USA immer vorne dran. Es hat sich auch eine regelrechte Bergarbeiter-Kultur entwickelt. Man half und hilft sich in jeder Lage, man kämpfte und kämpft - und man sang und singt zusammen.

Es gibt eine ungeheure Anzahl von Bergarbeiter-Liedern. Vielleicht dienen meine folgenden Youtube-Vorschläge ja als Anregung für Liebhaber klassenkämpferischer Lieder oder inspirieren fortschrittliche Musiker. Bitte beachtet beim Eingeben auf Youtube die Schreibweise: Harlan County USA, harlan ky coal miners, Florence Reece segment from Harlan County USA, Hazel Dickens Performs "Black Lung", Hazel Dickens - Fire in the hole Tennessee, Ernie Ford - 16 Tons, Ry Cooder Strike!, Come All You Coal Miners. Viel Spaß beim Anhören und schöne Grüße.