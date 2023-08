Sachsen

CSD Frankenberg und die offen reaktionäre Politik gegen Minderheiten der Polizei Mittweida

Am Samstag, den 5. August, fand in Frankenberg in der Nähe von Chemnitz der zweite Christopher Street Day (CSD) statt, welcher durch außerordentliche Schikanen seitens der Polizei und kleinerer rechten Protesten begleitet wurde. Unter dem Motto "Queer durch die Provinz" wurde am vergangenen Samstag der CSD Frankenberg begangen, auf dem verschiedenste Organisationen und Parteien auftraten. Vor allem reformistische Kräfte, wie die Linkspartei, Jusos und viele Einzelpersonen, aber auch ein so genanntes "Ersthelfer-Kollektiv Mittelsachsen" nahmen an der Demo durch Frankenberg teil.

Korrespondenz