Die MLPD ist nicht „pro-russisch“!

In Magdeburg wurde aktiv gegen den Bundesparteitag der AfD demonstriert. Ich freue mich über die gute Beteiligung aus der ganzen Republik. In Magdeburg würden aktuell 20 bis 30 Prozent die AfD wählen – aber 70 Prozent sind dagegen!

Am Ende des Artikels im ND wird erwähnt, der Block der MLPD habe sich „pro-russisch geäußert“. Das entspricht nicht den Tatsachen. Es wird auch kein Beitrag wörtlich zitiert, kein Transparent oder Plakat als Beleg für eine „pro-russische Position“ angeführt.

In einem Beitrag an unserem Lautsprecherwagen habe ich gesagt, dass in der Ukraine ein barbarischer Krieg tobt, und dieser Krieg von beiden Seiten ungerecht ist. Dabei habe ich erwähnt, dass Russland einmarschiert ist und die Söldnertruppen von Prigoschin einsetzt. In der Ukraine wurde das faschistische Asow-Regiment in die offizielle ukrainische Armee aufgenommen. Weiter habe ich gesagt, dass die Bundesregierung immer mehr Waffen liefert – das wird aber nicht zum Frieden führen. Daher unterstützt die MLPD die Kräfte in Russland, in der Ukraine und in den NATO-Ländern, die den Frieden wollen.

Aber das sind doch alles keine Aussagen „Pro Putin“!? Die Position der MLPD ist im Internet wie auf www.rf-news.de nachzulesen. Auf dieser Seite werden immer wieder Stimmen der Arbeiterbewegung aus Russland und der Ukraine gegen den Krieg und die Regierungen Putin und Selenskyj veröffentlicht.

Nach meinem Beitrag gab es Diskussionen mit einzelnen Demonstrationsteilnehmern. Sie haben die Waffenlieferungen an die Ukraine befürwortet. Es gibt unterschiedliche Auffassungen. Wir erleben keine großen Friedensdemonstrationen in Deutschland. Viele Menschen ringen noch mit der Frage, wie sie sich positionieren sollen. Gerade weil die Aufrüstung am stärksten von SPD und Grünen forciert und jeden Tag in den Medien gefordert wird.

Die MLPD hält es für richtig, sich gegen jede imperialistische Aggression und beide kriegsführenden Seiten zu wenden. Und der AfD muss jeder scheinheilige Anspruch als „Friedenspartei“ abgesprochen werden.