Gelungener Einsatz in Albstadt

Wir begrüßen die Ziele der Leitungen in Baden-Württemberg (65.000 Euro) und in unserem Kreis Zollernalb (6000 Euro). So haben wir uns das Ziel gesetzt, mit bis zu 2000 Euro an eigenen und gesammelten Spenden beizutragen. Aktuell lagen wir bei 356 Euro. Zuletzt hatte eine Genossin zwei Bilder bei einer Freundin gekauft, deren Erlös diese ausdrücklich an die MLPD spenden wollte. Jede und jeder hat sich selbst festgelegt, bis wann er wie viel beitragen kann. Das Geld muss bis zum 31. Dezember beim Zentralkomitee der MLPD eingegangen sein. Da die Zeit bis Jahresende gar nicht mehr so lang ist, haben wir Hausbesuche vereinbart, bei denen wir direkt mit der Spendensammlung angesprochen haben.

Zu zweit haben wir uns ein Mehrfamilienhaus in unserem Stadtteil vorgenommen. In knapp einer Stunde kamen 23 Euro von drei Spendern bei sechs längeren Gesprächen zusammen. Es war gar nicht so leicht, weil ein starker Frust über „die Politik“ vorherrschend war und mehrere fast gleichlautend meinten, „sie wollten gar nichts mehr davon wissen“. Es bedurfte klarer Positionierung gegen das Abwälzen der Krisenlasten durch die Regierungen. In Albstadt wurden aktuell die Kindergartenbeiträge erhöht.

Klarer Positionierung auch gegen die Schein(heilige)-Alternative AfD, aber auch gegen die Haltung, „sich herauszuhalten“. So zeigte sich, dass die Leute, mit denen wir sprachen, doch sehr unterschiedlich denken. Wenn sie merkten, dass wir ernsthaft an ihren Anliegen interessiert waren und konsequent die eigene Verantwortung herausforderten, blieben die Türen offen. Und selbst wenn jemand nicht spenden wollte, gab es ein Interesse, sich über die MLPD zu informieren. Die größte Spende kam von einer älteren Frau, die uns über ihre inzwischen längst erwachsenen Kinder persönlich kannte. Ein guter Startschuss für unsere Gruppe!

Die aktuelle Spendenkampagne der MLPD geht bis Silvester 2023 und hat das Ziel 200 000 Euro. Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank, IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00, Stichwort: Spendenkampagne. Auf Wunsch übersenden wir gerne eine Spendenbestätigung.

Hier der Spendenaufruf als Flyer im PDF-Format