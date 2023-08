„Gerechtigkeit für Mouhamed": Von 150 Teilnehmenden gingen Entschlossenheit und Solidarität aus

Nach einer berührenden Gedenkfeier mit bereits 120 Menschen am 8. August, dem Tag der Ermordung Mouhameds, hatten die Demonstrierenden der Dortmunder Gruppe „Freundeskreis Mouhamed“ bewusst eine basisnahe Dortmunder Demonstration durch die Nordstadt gewählt - dem Ort der Erschießung Mouhameds. So waren die Anwohner auch voll dabei: als Demonstrierende, an den Fenstern – mit Zurufen, Spenden und „Daumen hoch“. Ein Vertrauensmann aus einem Betrieb in der Nordstadt überbrachte die engagierte Botschaft, wie gerne die Belegschaft Mouhamed als Kollegen begrüßt hätte. Bei der Zwischenkundgebung wurden Hunderte erreicht.

Die Demonstrierenden forderten die vollständige Aufklärung des Falls und die Verurteilung der Verantwortlichen für den Tod Mouhameds in Politik und Polizei. Mouhamed zu gedenken, bedeute auch, die gesellschaftlichen Hintergründe für seinen Tod aufzudecken und zu bekämpfen – darin waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig - ein Alleinstellungsmerkmal der Demo. In vielen Reden auf der Kundgebung oder am offenen Mikrofon während der Demonstration, kamen so der Zusammenhang zur reaktionären Flüchtlingspolitik von Bundesregierung und bürgerlichen Parteien, der EU und die faschistoide Hetze der AfD zur Sprache. Ihnen wurde der entschlossene Kampf angesagt.

Auch ein starker Wolkenbruch während der Zwischenkundgebung konnte Elan, Entschlossenheit, Solidarität und ein Feuerwerk der Argumente und engagierter Reden nicht wegspülen. Unter den Rednerinnen und Rednern waren viele Flüchtlinge, die hier selbst zu Wort kamen.

Zum Auftakt sprachen Alassa Mfouapon, Bundessprecher des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität, und Rezan Tay, Sprecher des Freundeskreises Mouhamed, der selbst in der Dortmunder Nordstadt lebt.

Zeitgleich fand in Dortmund eine weitere Demonstration „Es gibt 1000 Mouhameds“ statt, zu der bundesweit aufgerufen worden war. Laut Polizei hatte sie 700 Teilnehmer – eine drastische Verringerung gegenüber dem letzten Mal mit Tausenden Teilnehmern (Die Zahlen der Veranstalter waren zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt, Anm. d. Red.). Zumindest in ihrem Aufruf kamen keinerlei flüchtlingspolitischer Zusammenhang oder Kritik an Regierung und EU, allenfalls an Polizeigewalt, zum Ausdruck. In ihren Regeln betreiben die Organisatoren dieser Demo eine antikommunistische Ausgrenzungspolitik. Selbstbewusst hoben demgegenüber verschiedene Rednerinnen und Redner der Nordstadt-Demo die Prinzipien der Überparteilichkeit und Selbständigkeit hervor. Dass die Polizeigewalt politisch verursacht ist und dass die Flüchtlinge versuchen, Verhältnissen zu entkommen, deren Ursachen hochpolitisch sind, waren Themen.