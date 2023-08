Pressemitteilung

Justice for Mouhamed: Heute Gedenkfeier in Dortmund

Der Freundeskreis Mouhamed und der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International rufen, wie bereits berichtet, am heutigen 8. August um 16 Uhr zu einer Gedenkfeier am Tatort / an der Gedenktafel an der Missundestraße in Dortmund auf. Mouhameds Bruder, Sidy Dramé, der in Ndiaffate / Senegal lebt, wo auch Mouhamed begraben ist, wird in enger Zusammenarbeit mit uns am gleichen Tag gemeinsam mit dem Dorf eine Gedenkfeier durchführen.