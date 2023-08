Truckenthal

Hey-Ho - Umweltkämpfer auf dem Kindercamp

Das Kindercamp der Kinderorganisation ROTFÜCHSE, das im Rahmen des Sommercamps des Jugendverbands REBELL auch in diesem Jahr in Truckenthal / Thüringen stattgefunden hat, stand in diesem Jahr auch unter dem Thema des Kampfs zur Rettung der natürlichen Umwelt. Denn die Rotfüchse sind auch Umweltkämpfer. Auf dem Camp wird dies praktisch sichtbar, zum Beispiel durch Aufforstungsarbeiten im stark belasteten Thüringer Wald.

Korrespondenz