Homonhon: Protest gegen zerstörerischen Bergbau

In Borongan City beteiligten sich am Montag 2000 Menschen an einem Protestmarsch gegen die zerstörerischen Bergbauaktivitäten auf der Insel Homonhon und im ganzen Bezirk Samar. Seit 1990 bauen die Unternehmen Cambayas Mining Corp., Techiron Resources Inc., Emir Mineral Resources Corp. und Mt. Sinai Exploration and Development Corp. in Homonhon im Tagebau Nickel und Chromit ab. Erhebliche Naturflächen sind zerstört. Der Protestmarsch war der Höhepunkt einer Protestwoche, die von der katholischen Kirche organisiert wurde.