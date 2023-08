Izmir: Streiks bei Verkehrsbetrieben und anderen Einrichtungen

Am Montag vergangener Wochen traten in Izmir 625 U-Bahn- und Straßenbahnarbeiter von Metro AŞ in den Streik. Der U-Bahnverkehr in der drittgrößten Stadt der Türkei kam zum Erliegen. Es geht um Löhne, Arbeitszeiten, Arbeitsplatzsicherheit. Nach zwei Tagen wurde der Streik durch die Gewerkschaft abgebrochen. Am Dienstag, den 1. August, legten dann 18.000 Beschäftigte im Bereich von Gesundheit und Bildung im Raum Izmir für einen Tag die Arbeit nieder, weil ihre Löhne nicht pünktlich bezahlt wurden - entsprechend dem Tarifvertrag vom April. Am 1. und 2. August streikten Tausende Beschäftigte des Gesundheitswesens landesweit für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, organisiert über die Plattform SABIM.