Mediziner-Plattform unterstützt die 3. IMC und den 1. Weltkongress der United Front

Wir werden als Mediziner-Plattform die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz und den Gründungskongress der United Front unterstützen und daran teilnehmen. Wir bitten um Spenden für die Finanzierung der Konferenz und zur Unterstützung der Teilnahme von Bergleuten aus zahlreichen Ländern. Auch für die Sicherstellung der medizinischen Betreuung könnten wir noch gerne Verstärkung gebrauchen, für den Sanidienst und für die ärztlichen Bereitschaftsschichten, auch stundenweise. Gerne nehmen wir auch Spenden von Medikamentenmustern und Verbandsmaterial an. Wer den Sanidienst unterstützen will, bitte bei Günter Wagner melden, der für diesen Dienst verantwortlich ist: gwagner@gelsennet.de. Mobil: 0163 6169884. …

Als Mediziner-Plattform werden wir am Forum zur Gesundheit der Bergleute teilnehmen und dort sowie in einer separaten Rahmenveranstaltung auch unsere Erfahrungen aus der Studie zur Belastung von Bergleuten der RAG mit PCB und Schwermetallen einbringen. Zur Teilnahme an der Konferenz seid ihr / sind sie alle herzlich eingeladen.

Im Vorfeld der Konferenz findet am Samstag, den 19. August, in Duisburg-Walsum die 17. Demonstration gegen die Politik der verbrannten Erde der RAG statt. Auftakt ist 11 Uhr auf dem Kometenplatz.