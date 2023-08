Ökonomen fordern Abschaffung der Rente mit 63

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium will, dass die abschlagsfreie „Rente ab 63“ für langjährig Versicherte möglichst abgeschafft wird. Wenn "der Wille zur Abschaffung" nicht vorhanden sei, solle man sie auf einen engen Kreis besonders bedürftiger Personen beschränken, schreibt der Beiratsvorsitzende Eckhard Janeba in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Entgegen landläufiger Vorstellungen werde die Rente überwiegend "von gut ausgebildeten, überdurchschnittlich verdienenden und gesünderen Menschen in Anspruch genommen". Sie befördere Fachkräftemangel. Eine Forderung der MLPD ist, dass die Rentenbeiträge, wie überhaupt die gesamten Sozialversicherungsbeiträge, allein und zu 100 Prozent durch die Kapitalisten in Form einer umsatzbezogenen Sozialsteuer finanziert werden. Das heißt, dass Konzerne deutlich mehr zahlen müssen als beispielsweise der Handwerksbetrieb mit einem geringeren Umsatz.