Protest gegen die Verweigerung des Visums für Herrn Srinivasa Rao Battini

… Die United Front (Internationale Antiimperialistische und Antifaschistische Einheitsfront) hat Herrn Srinivasa Rao Battini, indischer Staatsbürger, eingeladen - zum 1. Weltkongress der United Front, der am 5. und 6. September in Deutschland / Thüringen stattfinden wird. Die United Front setzt sich für internationale Kooperation für den Weltfrieden, gegen Umweltzerstörung und für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter ein.

Am 7. August erfuhren wir, dass die Deutsche Botschaft in Indien die Erteilung eines Visums für Herrn Srinivasa Rao Battini verweigert – mit der Begründung, er sei eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit. Nichts könnte ferner liegen!

Wir protestieren entschieden gegen diese Behinderung einer länderübergreifenden Zusammenarbeit für elementare Menschen- und Völkerrechte!

Zudem sind sämtliche Voraussetzungen – wie zum Beispiel die Selbstverpflichtungserklärung deutscher Gastgeber – vollständig erfüllt.

Herr Srinivasa Rao Battini hat sich in der Vergangenheit in Indien für die Förderung des Säkularismus, der demokratischen Werte und der Einheit zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften in Indien eingesetzt. Er ist Präsident der „Peoples Alliance for Democracy and Secularism (PADS) und führendes Mitglied der Progressive Organization of People (POP).

Daraus kann es für uns nur eine Schlussfolgerung geben:

Freigabe des Visums für Herrn Battini!

Mit der dringenden Bitte um schnellstmögliche Überprüfung und freundlichen Grüßen.