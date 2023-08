Putin-Regime geht gegen kritischen Blogger vor

Am Dienstag, den 25. Juli, wurde der russische Soziologe und Blogger Boris Kagarlitsky in Moskau verhaftet und nach Syktyvkar (einer weit entfernten Region im Norden) gebracht, wo er in aller Eile vor ein örtliches Gericht gestellt und für zwei Monate in Untersuchungshaft genommen wurde.¹ Später wurde bekannt, dass Kagarlitsky von der örtlichen FSB-Abteilung der "Rechtfertigung des Terrorismus" beschuldigt wurde, weil er im vergangenen Jahr in sozialen Medien über den Anschlag auf die Krim-Brücke berichtet hatte.

Kagarlitsky ist eine bekannte und recht umstrittene Figur in der russischen linken Szene. Kagarlitsky begann seine Karriere als Aktivist zu Sowjetzeiten und wurde 1982 vom sozialimperialistischen Staat inhaftiert. Er ist ein demokratischer Sozialist und hat Verbindungen zu europäischen und amerikanischen sozialistischen Kreisen. In Russland wird Kagarlitsky eine Verbindung zum Kreml nachgesagt. Nach 2014 radikalisierte er sich jedoch allmählich und ist seit der Gründung der sogenannten SVO einer der prominentesten Kritiker des Geschehens, der sich regelmäßig auf seinem YouTube- und Telegramm-Kanal äußert. Kagarlitsky ist auch eine Art Anziehungspunkt für die russische Linke, da er und seine Website Rabkor.Ru Publikationen für die Linke aus verschiedenen Richtungen - von klassischen Sozialdemokraten bis hin zu Trotzkisten und sogar Marxisten-Leninisten - unterstützte und ihnen Raum gaben.

Repressionen gegen Personen in Russland sind keine Überraschung, ganz im Gegenteil, sie sind gängige Praxis. Abgesehen von dem allgemeinen repressiven Charakter des Putin-Regimes ist es jedoch wichtig, die Gründe für jeden einzelnen Fall zu verstehen. Angesichts der jüngsten Verhaftung von Igor Strelkow und der Repressionen gegen Wladimir Kwatschkow (beide sind Anhänger der SVO und haben den Kreml und das Militär als "ineffektiv" kritisiert) ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der Kreml auf den Wahlzyklus vorbereitet und sowohl die rechten als auch die linken politischen Strömungen (oder das, was von ihnen übrig ist) angreift. Im September findet die Wahl des Moskauer Bürgermeisters statt, bei der es für Putins Handlanger und großen Freund der Bauherrenmafia, Sergej Sobjanin, schon jetzt keine wirkliche Konkurrenz mehr gibt; im nächsten Jahr wird Putin selbst wiedergewählt (wir alle wissen, wie das ausgehen wird). Trotz des bereits bekannten Ergebnisses der "Wahlen" will das Regime hundertprozentig sicher sein, dass keine "Hooligans" die "Feier der Einheit zwischen dem Präsidenten und dem Volk" stören werden.

Es ist merkwürdig, dass Strelkows Freunde vom "Klub der verärgerten Patrioten" ihre Unterstützung für Kagarlitsky zum Ausdruck brachten und sagten, er sei nur angeklagt worden, weil er über die SVO gesprochen habe (wie Strelkov), er habe nichts Falsches getan und sollte freigelassen werden. Obwohl es einige Kontroversen gab, sind wir der Meinung, dass auch Strelkov freigelassen werden sollte; er wird nicht unterdrückt, weil er rechtsextrem, nationalistisch und kriegslüstern ist, sondern weil er es gewagt hat, gegen Putin zu sprechen.

Als Strelkov verhaftet wurde, sagte Kagarlitsky, dass es keine Chance gibt, dass eine Massenbewegung für seine Freilassung entsteht. Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für Kagarlitsky selbst. Die russische politische Szene ist so tot wie eh und je. Dies wird jedoch nicht immer so sein.