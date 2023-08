Quebec: Protest gegen geplante Graphit-Mine

Am Sonntag, den 30. Juli gingen in Rio de Janeiro Tausende Afrobrasilianerinnen auf die Straße und protestierten gegen Rassismus, Gewalt gegen Frauen und für bessere Lebensbedingungen in dem brasilianischen Bundesstaat. Rassismus ist in der brasilianischen Gesellschaft weit verbreitet und Frauen sind besonders betroffen, was sich krass bei den Löhnen und in den Bildungschancen. Die Zahl der Femizide ist wie in vielen lateinamerikanischen Ländern hoch.