Rechtsanwalt Roland Meister spricht

In Los Angeles, der zweitgrößten Stadt der USA, traten am Dienstag 11.000 Beschäftigte der Stadt, darunter Kräfte der Straßenreinigung, der städtischen Bäder und Ordnungsämter in einen 24-Stunden-Streik. Die Mitglieder der Gewerkschaft SEIU befinden sich seit Januar in der Auseinandersetzung um einen neuen Tarifvertrag mit der Stadtverwaltung. Dieser müsste den gestiegenen Lebenshaltungskosten Rechnung tragen. Seit Wochen streiken immer wieder die Hotelbeschäftigten in der Stadt. Los Angeles ist auch ein Zentrum des seit Wochen anhaltenden Streiks von Drehbuchautoren und Filmschauspielern.