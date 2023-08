Regisseur Oliver Stone kritisiert Joe Biden für Vorbereitung des Dritten Weltkriegs

Der Filmemacher machte für den Konflikt in der Ukraine die "Neokon-Bewegung verantwortlich, die den Irak-Krieg begonnen hat" und die immer noch hochrangige Positionen in der Regierung Biden innehat.

Er beschrieb den US-Präsidenten als "alten kalten Krieger", der die alte Sowjetunion hasse, die er mit der nichtkommunistischen Russischen Föderation verwechsle.

Es scheint, so Stone, dass Biden die USA in eine Konfrontation mit einer Macht hineinzieht, die nicht zurückweichen will: "Das sind [Russlands] Grenzen und seine Welt. Die NATO marschiert in die Ukraine ein. Das ist eine ganz andere Geschichte."

Für Stone stehen die USA, wenn sie ihre Politik und ihr Denken nicht ändern - was er für das Schwierigste hält - wirklich am Rande des Zusammenbruchs und werden sich selbst großen Schaden zufügen.

Im Jahr 2016 produzierte Stone den Dokumentarfilm "Ukraine in Flammen", der die Rolle der Vereinigten Staaten beim Sturz des demokratisch gewählten demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im Jahr 2014 aufzeigt.

Der Film übt scharfe Kritik an der Osterweiterung der NATO, an Washingtons Unterstützung für ukrainische Neonazis und an den ethnischen Säuberungen gegen ethnische Russen in Donezk und Lugansk, die das durch einen Putsch installierte Regime in Kiew entfesselt hat.

Für Moderator Brand war der Euro-Maidan-Putsch "ein langfristiger Plan, um in die Russische Föderation einzumarschieren", eine Ansicht, die Stone seit der Veröffentlichung von "Ukraine on Fire" vertritt. "Seit 2014 ist die Ukraine von einer neutralen zu einer antirussischen Partei geworden, und das hat das Gleichgewicht gestört", sagte er im Dezember der serbischen Zeitung Politika und fügte hinzu, dass "jeder Krieg Ursachen und Folgen hat".

Stone gab zu, dass es "ein Fehler" gewesen sei, bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020 für Biden gestimmt zu haben. Er sagte, er habe gedacht, der ältere Biden würde ruhiger und sanfter agieren. Jetzt sieht er Biden als einen Mann, der vielleicht nicht für seine eigene Regierung verantwortlich ist. "

So klar Stone hier die US-Imperialisten und ihre Rolle für die Gefahr eines Dritten Weltkriegs benennt und kritisiert, so wenig sagt er leider zur Rolle des neuimperialistischen Russland, das einen ungerechten imperialistischen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat und führt. Keine der beiden Seiten, weder die US- / NATO-Imperialisten noch das Putin-Regime in Russland, die die zwischenimperialistischen Widersprüche gerade zusehends zuspitzen, kann von der weltweiten Friedensbewegung unterstützt werden. Sie sind beide Kriegstreiber.