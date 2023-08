Kindercamp in Truckenthal

Rotfüchse besuchen das Bergarbeitermuseum

Alle Kinderzeltgruppen des Kindercamps in der ersten Woche besuchten das Besucherbergwerk Trusetal. Dort erfuhr man ganz praktisch, was es bedeutet, unter Tage zu arbeiten und warum es so wichtig ist, als Kumpel fest zusammenzuhalten.