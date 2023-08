Lebensnotwendige medizinische Behandlung wird verwehrt

Wir möchten Sie auf den schwerkranken inhaftierten Ihsan Cibelik aufmerksam machen, dem seit 15 Monaten die lebensnotwendige medizinische Behandlung in Deutschland verwehrt wird. ...

Cibelik ist mit einer möglichen Krebserkrankung konfrontiert und muss dementsprechend behandelt und untersucht werden. Ihm wird jedoch seit über einem Jahr die notwendige Behandlung für seine Biopsie verwehrt. Die Anwälte fordern jetzt Haftentlassung während der Behandlungsdauer!

Das Grup-Yorum-Bandmitglied Ihsan Cibelik wurde im Mai 2022 in Bochum verhaftet und befindet sich seitdem in der JVA Köln-Ossendorf in Untersuchungshaft. ...

Ihm wird die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Organisation auf Grundlage des Paragraphen 129b StGB vorgeworfen.

Der Prozess, der vor kurzem begann, ist in der Öffentlichkeit durch den andauernden Hungerstreik vor dem Bundesministerium der Justiz in Berlin bekannt, und wird am 10. August 2023 im Düsseldorfer OLG fortgesetzt. Rote Fahne News berichtete mehrfach. ...

(Ihsan Cibelik) hatte schon damals mit Prostatabeschwerden zu kämpfen. ... Doch obwohl dieser Zustand bekannt war, hat die JVA Köln-Ossendorf 14 Monate lang keine Schritte unternommen, um Ihsan Cibelik zu behandeln. Untersuchungen fanden statt, doch es kam nicht zu der notwendigen Biopsie.

Erst als Ihsan Cibelik am 4.Prozesstag das Gericht damit konfrontierte, dass mit seinem Leben gespielt wird, ordnete der vorsitzende Richter einen Termin für eine Biopsie an.

Nachdem das Gericht mit 14 Monaten Verspätung eine Untersuchung anordnete, sollte Ihsan vor einigen Tagen (am 24. Juli) an den Armen und Beinen an einen Rollstuhl gefesselt zu einem Arzt in der Uniklinik Köln geführt werden. Auch die Behandlung sollte demnach in gefesseltem Zustand stattfinden. Ihsan hat diese erniedrigende und entwürdigende Maßnahme sofort abgelehnt. ...

Die Anwälte beantragen mindestens für die Dauer der Behandlung, Cibelik aus der Haft zu entlassen. ...

Die Untersuchungshaft des schwerkranken Ihsan Cibelik muss aufgehoben werden, damit er seine lebensnotwendige medizinische Behandlung erhalten kann.