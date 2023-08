Spannendes neues Gastroangebot in Gelsenkirchen erfolgreich gestartet

Schon vor dem offiziellen Beginn hatten sich viele Nachbarinnen und Nachbarn, Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Stadtteil, Freunde, Menschen, die in der Horster Mitte arbeiten etc. vor und im Bistro des Kultursaals Horster Mitte eingefunden. Herzlich begrüßt wurde der neue Kneipenwirt, Jakob aus Bochum, der zukünftig für Bistro Inne Mitte zuständig sein wird. Er wurde von Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, als Hausherrin genauso willkommen geheißen, wie von Mitgliedern der Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF und der Kreisleitung der MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck. Die Kneipiersschürze, die er dabei erhielt, trug er schon mal mit Stolz.

Und es gab auch gleich ein spannendes Programm für den Premierenabend: Kneipensport war angesagt. Verschiedene Mannschaften bildeten sich und rangen am Kicker, an den Dartscheiben und an der Tischtennisplatte um den frisch ausgerichteten Kneipensportpokal Horst. Gewonnen hat schließlich „Team A“, eine Mannschaft, die aus Besuchern aus Bochum und Witten zusammengesetzt war - also die Hausmannschaft des Keipenwirts. Herzlichen Glückwunsch!

Bei schönstem Wetter saßen alle auf dem sonnigen Platz vor dem Bistro und genossen zur Happy Our nicht nur alle Getränke einen Euro günstiger. sondern auch die leckeren Brathähnchen und die knusprigen Thüringer Rostbratwürste, die es exklusiv zum Premierenabend gab. Gemeinsam wurde geklönt, über Fußball fachgesimpelt oder einfach gemütlich bei einem Kaltgetränk zusammengesessen und der Amt genossen. Außerdem wurden Pläne für weitere Bistro-Inne-Mitte-Abende geschmiedet: zum Beispiel für zukünftige Karaoke-Abende.

Alle waren sich einig: Dieses Format, bei dem Zusammenhalt großgeschrieben wird, hat Zukunft und ist eine echte Bereicherung für die Gastronomieszene in Gelsenkirchen-Horst. Auch wenn Jakob den Betrieb selbst alle 14 Tage führen wird, wird es jetzt jeden Freitagabend Bistro Inne Mitte geben! Sollten Bistro und Saal einmal am Freitagabend vermietet sein, was vorkommen kann, wird Bistro Inne Mitte im Jugendzentrum Che stattfinden. Das wird aber rechtzeitig bekannt gegeben werden. Jakob kündigte bereits an, dass in 14 Tagen ein Mexikanischer Abend mit allem was dazu gehört steigen wird. Darauf ein „Prost“