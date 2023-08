Verkehrsdebakel in München typisch für die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus

Parallel zum alten bestehenden Tunnel, in dem bisher alle S-Bahnen durch die Innenstadt geführt werden. Es ist dringend notwendig, den ÖPNV auszubauen, aber richtig! Der Bau der zweiten Stammstrecke entpuppt sich zusehends als Desaster. Der ÖPNV ist jetzt schon teuer. Megaprojekte treiben die Preise hoch. Mit der Dauerbaustelle ist alles chaotischer und das soll bis 2037 weiter gehen.

Von Anfang an haben fortschrittliche Verkehrsexperten, Umweltgruppen und die Montagsdemo München dieses Megaprojekt hinterfragt und Alternativen gefordert. Der Bau reiht sich ein in eine Reihe von Großprojekten wie Stuttgart 21, Flughafen BER oder die Elbphilharmonie, welche in Punkto Kosten und Bau außer Kontrolle geraten. Schuld daran ist neben den Profiteuren der Pragmatismus, der z.B. besagt: Jetzt hat man schon so viel hineingesteckt, jetzt kann man nicht mehr zurückstecken.

Bereits 2010 wurde der Bau im Landtag beschlossen. Damals ging man von Kosten in Höhe von 2,57 Mrd Euro aus.[1] Aktuell erhöhte sich die Prognose auf 8,5 Mrd Euro und statt 2019 sollen erst 2037 die ersten Züge fahren. Andere Schätzungen gehen sogar von bis zu 14 Mrd Euro aus. Seit 2014 ist bekannt, dass die Kalkulation zu niedrig ist. Die CSU und Markus Söder verteidigten das Projekt vehement. Finanziert wird es zu 60 Prozent vom Bund und zu 40 Prozent vom Freistaat von öffentlichen Geldern. [2] Damit werden der Bauindustrie Milliardenprofite zugeschanzt, während das Geld für andere wichtige Infrastrukturprojekte fehlt. Ministerpräsident Markus Söder möchte um jeden Preis am Bauvorhaben festhalten. Denn im Herbst ist in Bayern wieder Landtagswahl und die Söder-Aiwanger-Regierung verweigert dazu jegliche ernsthafte Untersuchung.

Megaprojekte sind keineswegs alternativlos. Bereits vor Baubeginn wurden zahlreiche Alternativen ins Spiel gebracht, die einen Tunnelbau überflüssig gemacht hätten. So würde der Ausbau des Südrings für S-Bahnen wesentlich zu einer Entlastung der Stammstrecke beitragen bei einem Bruchteil der Kosten und Bauzeit. Selbst jetzt wäre ein Bauabbruch noch sinnvoll.