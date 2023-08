Pressemeldung der Saarbrücker Montagsdemo

Wir dürfen uns nichts vormachen lassen

"Wir dürfen uns nichts vormachen lassen - heutzutage lassen die Regierungen alle Hemmungen fallen, wenn es darum geht, an den verheerenden Krisen des Kapitalismus auf Kosten der Arbeiterklasse und der Weltbevölkerung herumzudoktern - ohne Erfolg übrigens. Gefragt ist, sich zusammenzuschließen und den Kampf für unsere elementaren Lebensinteressen aufzunehmen. Die Montagsdemo am 7. August in Saarbrücken ist dafür ein weiterer Schritt", eröffnete die Moderatorin die '512.'