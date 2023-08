Stralsund

Würdevolle Hiroshima-Gedenkveranstaltung mit klarer Perspektive: echter Sozialismus!

Am 6. August lud die Umweltgewerkschaft in Stralsund zum Gedenktag an den verheerenden Atombombenabwurf auf Hiroshima durch US-Streitkräfte ein. Als Ortsgruppe Rügen-Stralsund haben wir diese Veranstaltung mit einem Bücherstand und einem kämpferischen Redebeitrag maßgeblich geprägt. In unserem Beitrag stellten wir heraus, dass der drohende atomare Dritte Weltkrieg und die eingesetzte globale Umweltkatastrophe zur Existenzfrage der Menschheit geworden sind.

