„You'll never walk alone“ - berührende Gedenkfeier für Mouhamed

In der Gedenkstätte in der Missundestraße in der Dortmunder Nordstadt hatte der Freundeskreis Mouhamed zum gemeinsamen Gedenken eingeladen. Insgesamt über 120 Menschen verfolgten dort die eindrückliche Darstellung des Tathergangs, die unter die Haut ging. Eine Teilnehmerin berichtete: “Es ist mir kalt den Rücken runter gelaufen, als die Schüsse fielen!“. Anderen standen die Tränen in den Augen, vor allem weil ihnen nicht bekannt war, dass Mouhamed, nachdem er mit fünf Schüssen tödlich verletzt am Boden lag, von den Polizisten noch Handschellen angelegt bekam. Später wurde von den gleichen Polizisten noch Anzeige gegen ihn erstattet.

Alassa Mfouapon, Bundessprecher des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität erklärte: „Der Staat und die Flüchtlingspolitik in diesem Land haben Mitschuld am Tod von Mouhamed“! Lieder für Mouhamed von Mamades und Alassa Mfouapon halfen die Trauer zu verarbeiten. Das Eröffnungslied „Freude schöner Götterfunken“ hob den Blick für die Aussage der gesamten Gedenkfeier „Alle Menschen werden Brüder“!

Es wurden Blumen und Kerzen niedergelegt an der liebevoll gestalteten Gedenkstätte. Es folgten 2 Gedenkminuten, davon eine um 16.47 Uhr dem Zeitpunkt der Schüsse. Ein großer Moment waren die Videogrüße der Familie Dramé, die im Senegal ebenfalls ein Gedenkfeier durchführte. Die Familie denkt jeden Tag an Mouhamed. Mouhameds Mutter Mafofane ist weithin in großer Trauer. Die Familie kritisiert im Video, dass sie von der Stadt Dortmund bisher keinerlei Unterstützung erhalten haben. Die Gedenkfeier schloss mit der Hymne des Lieblingsvereins von Mouhamed, dem BVB Dortmund: “We never walk alone“ . „Das war erneut Gänsehaut pur“, meinten etliche Anwesende! Es wurden 210,39 Euro Spenden gesammelt.

Der 8.8.2023 war der Jahrestag und der Tag des Gedenkens an Mouhamed Lamine Dramé. Am 12. August rufen der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität und der Freundeskreis Mouhamed gemeinsam zu einer Demonstration mit anschließendem Konzert auf. Dort werden weiter die Hintergründe und Zusammenhänge zwischen Mouhameds Tod und der reaktionären Flüchtlingspolitik zur Sprache gebracht. Demonstration und Konzert finden statt unter dem Motto: Gedenken an Mouhamed Lamine Dramé und gegen die Verschleppung des Prozesses! Sie richtet sich auch gegen die faschistoide Flüchtlingspolitik der EU! Weg mit dem menschenverachtenden EU-Abkommen mit Tunesien anlässlich des Jahrestages der Ermordung von Mouhamed Lamine Dramé. Der Aufruf hat inzwischen viele Unterstützer gefunden. (Demonstration ab 14.00 Uhr Kurt-Piehl-Platz, anschließend Konzert ab ca. 17.00 Uhr ebenfals Kurt-Piehl-Platz in der Brunnenstraße 25, Dortmund).

Link zum Aufruf