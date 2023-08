1. Studierendenpolitischer Ratschlag: Vorbereitung auch in den Semesterferien

So sind aktuell von der bundesweiten Vorbereitungsgruppe auf der Homepage die ersten Vorschläge für Foren herausgekommen. Abgesehen von den Foren wollen wir ankündigen, dass am 22. Oktober das nächste bundesweite Vorbereitungstreffen zum Studierendenpolitschen Ratschlag in Göttingen stattfindet.

Der Studierendenpolitische Ratschlag als Beratung, Erfahrungsaustausch, Koordinierung von Aktivitäten und gesellschaftlicher Positionierung zu den brennenden Belangen von Studierenden und Akademikern ist dringend notwendig. Dafür gibt es unter anderem Foren zu den vielfältigsten Fragen.

Der Ratschlag ist auch ein wichtiger Gegenpol gegen die Rechtsentwicklung. Während die AfD in den Medien immer mehr aufgewertet wird, Faschisten Fuß fassen, auch an Hochschulen ultrareaktionäre und faschistische Professoren unterrichten, wird der Ratschlag als eine Plattform für eine fortschrittliche Studierendenbewegung mit klaren Prinzipien vorbereitet. ...

Bisher gibt es die Initiative, Foren zu folgenden Themen zu machen (Arbeitstitel):

Soziale Fragen unter Studierenden, Bafög und der Kampf um soziale Forderungen

Rechtsentwicklung, politische Unterdrückung und Antikommunismus an Hochschulen. Wie können wir uns wehren?

Studieren und Arbeiten: Kampf um Tarifvertrag und gegen prekäre Arbeitsverhältnisse. Gewerkschaften als Kampforganisationen.

Die Bedrohung durch die globale Umweltkatastrophe: Wie den Widerstand entwickeln? Wie lernen und forschen für fortschrittliche Lösungen?

Schauen wir über den Tellerrand - für welche Welt wollen wir studieren? Was ist die Perspektive jenseits des Kapitalismus?

Bulimie-Lernen oder kritisch denken? Für eine Bewegung zur Kritik an unwissenschaftlichen bürgerlichen Lehrinhalten

Sexismus, Machtmissbrauch, Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gibt es eine wirkliche Gleichstellung an Hochschulen?

Die Situation der internationalen Studierenden und Geflüchteten

Bisher schon sind verschiedene Studierende, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Kollegen aktiv geworden, die aus einem breiten Spektrum kommen: Aus Fachschaften, Umweltgruppen, Frauenbewegung, Gewerkschaften und kritischer und fortschrittlicher Wissenschaft bis hin zu Revolutionären und Sozialisten. Wir freuen uns gleichzeitig über viele neue Träger, Aktive und Vorschläge. Oder bei Interesse an der Mitarbeit zur Vorbereitung der Foren. Meldet euch dazu bei unserer E-Mail-Adresse: kontakt@studierendenpolitischerratschlag.org

Außerdem wird es am 2. Dezember im Rahmen des 1. Studierendenpolitischen Ratschlags in der Aula der Universität Göttingen auch ein Kulturprogramm und ein Konzert geben. Für dieses Konzert können sich aktuell noch Bands bewerben unter unserer Mailadresse.

Zu Semesterbeginn wird an den verschiedensten Universitäten und Hochschulen Werbung gemacht. Macht mit und macht den Ratschlag breit bekannt.

Wir sehen uns spätestens beim nächsten Vorbereitungstreffen in Göttingen am 22. Oktober.