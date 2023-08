200 Menschen protestierten vor dem Glashaus in Herten gegen eine AfD Veranstaltung

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal wirft Renner vor, im Februar 2021 einen Ladenbesitzer beleidigt zu haben, nachdem dieser ihn zum Tragen einer Corona-Maske aufgefordert haben soll. Es protestierten SPD, MLPD, IGBCE, Grüne und Linke, Courage und viele Hertener Bürger gegen die AfD. Jürgen Schäuble von der MLPD charakterisierte die AfD als Speerspitze und Teil der Rechtsentwicklung von Regierung und bürgerlichen Parteien. Der Imperialismus mit seinen tiefen Krisen stützt sich auf solche faschistoiden Organisationen, die dem Faschismus den Weg bereiten. Umso wichtiger ist es, dass Antifaschisten und Demokraten über die weltanschaulichen Unterschiede hinaus gemeinsam gegen diese Rechtsentwicklung und die Wegbereiter des Faschismus demonstrieren. Dafür bekam er viel Beifall.

Das Rote Fahne Magazin „Sozialismus statt AfD und Rechtsentwicklung“ wurde fünfmal verkauft und in zum Teil auch kontroversen Diskussionen 46 Anti-AfD-Broschüren der MLPD gegen 30,72 Spenden übergeben. Wir legten in der Diskussion sehr viel Wert darauf die Methode der AfD teils berechtigten Protest aufzugreifen, um damit eine reaktionäre, völkische und faschistoide Politik zu betreiben. Selbst ein AfD-Wähler wollte die Argumente gegen die AfD prüfen und gab eine Spende für diese Broschüre. Vielfach wurde auch kritisiert, dass die Stadt überhaupt den Raum für solch eine Veranstaltung hergibt. Am Schluss des Protestes sangen die Demonstranten traditionell das Steigerlied.

Glück Auf