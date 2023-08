500 Häftlinge im Hungerstreik

Am Freitag wurde in Tel Aviv die neue Tram-Linie nach Jahren Planung und Bau eröffnet und gefeiert. Dass diese jedoch am Shabbat stillstehen soll, bringt viele Menschen in Tel Aviv auf. Hunderte protestierten jeweils an den Haltestellen und in den Bahnen, manche ketteten sich mit Handschellen in den Bahnen an. Denn Transportminister Miri Regev in der ultrarechten Netanjahu-Regierung hatte kürzlich das Versprechen der alten Regierung gekippt, dass die Straßenbahn auch am Shabbat, das heißt Freitagabend und auch den ganzen Samstag fahren würde. Jetzt soll jeden Freitag protestiert werden.