96-Stunden-Streik der Assistenzärzte endet

Mindestens 48 Menschen sind in Indien durch Erdrutsche und Überschwemmungen in Folge des Monsun ums Leben gekommen. Schon im Juni waren ca. 100 Menschen durch die Auswirkungen der Regenzeit gestorben. Derweil sind bei einem Feuersturm in dem US-Bundesstaat Hawaii 96 Menschen gestorben - das Feuer war mit bis zu 100 km/h über die Insel Maui gefegt. Im Mittelmeer stieg die Durchschnittstemperatur 1 bis 5 °C über die normalen Werte. Spanische Forscher schildern ein begonnenes Massensterben von Schwämmen, Korallen und Seegräsern. Seegras speichert ca. doppelt so viel CO₂ wie Wälder an Land.