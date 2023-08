"Björn Höcke kommt der Faschismus aus jeder Pore"

Am Freitag, dem 11. August, gingen in Buenos Aires Tausende auf die Straße, um gegen die Ermordung von Facundo Moreno zu protestieren, der am Tag zuvor bei einer Demo von Polizisten zu Boden gedrückt worden war. Der 47-Jährige war als Aktivist und Reporter unterwegs. An der Demonstration am Freitag nahmen Arbeiter, Studierenden und Menschenrechtsgruppen sowie Delegationen von verschiedenen Journalistengewerkschaften teil. Am 22. Oktober stehen die Präsidentschaftswahlen an und es gibt eine tiefe politische und wirtschaftliche Krise.