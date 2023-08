Die Frauen haben die Flamme des Widerstands und der Hoffnung am Leben erhalten

Liebe Schwestern und Unterstützer, zunächst möchten wir unseren Schwestern danken, die am zweiten Jahrestag der Machtübernahme durch die frauenfeindlichen Taliban-Henker einen Schritt der Solidarität mit den afghanischen Frauen unternommen haben.

Leider verschlechtert sich die Atmosphäre im Land von Tag zu Tag und der Spielraum für RAWA-Aktivitäten und Frauenproteste wird immer enger.

In der heutigen Zeit, in der die Taliban versuchen, selbst die kleinsten und grundlegendsten Dinge des Lebens zu zerstören (z. B. das Recht auf Arbeit und Bildung und die Wahl der Kleidung für Frauen), und in der verschiedene Gräueltaten, der Mangel an Sicherheit und die Armut, das Leiden unserer armen Massen noch vergrößert haben, haben die Frauen dennoch die Flamme des Widerstands und der Hoffnung am Leben erhalten. Sie geben nicht auf und versuchen, ihre Stimme mit allen möglichen Mitteln zu erheben und gegen den religiösen Faschismus der Taliban, dieser Diener des US-Imperialismus, zu kämpfen.

Wir sind stolz darauf, Hand in Hand mit den Frauen zu kämpfen, die überall auf der Welt für Gerechtigkeit und Freiheit kämpfen, dieser Kampf gibt uns Kraft und Inspiration.

Mit unendlicher Liebe für unsere wertvollen Unterstützer,

Mit herzlichen Grüßen.