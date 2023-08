Gelsenkirchen

Einladung zum nächsten Flohmarkt an der Horster Mitte

Das Horster-Mitte-Team lädt Flohmarkt-Standbetreiber und -betreiberinnen herzlich dazu ein, am nächsten Flohmarkt an der Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst am 24. September 2023 teilzunehmen.

Horster-Mitte-Team