Erster Weltkongress der Einheitsfront platzt aus allen Nähten

Die Vorbereitung des 1. Weltkongresses der United Front läuft erfolgreich und auf Hochtouren! Die Einheitsfront hat inzwischen 90 Mitgliedsorganisationen und 25 Einzelpersönlichkeiten als

Mitglied! Es sind schon über 170 internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Die Delegierten erhalten in Kürze das Antragsmaterial zu Aufruf und Regeln, die auf dem Kongress beraten und beschlossen werden.

Laufend melden sich noch neue Organisationen und Einzelpersonen an - das ist eine großartige Sache. Mit jeder neuen Teilnehmerorganisation erweitert sich der Blick auf das Leben und die Kämpfe der Arbeiter und der Unterdrückten in aller Welt, werden neue Verbindungen geknüpft, wird Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung im Kampf um Weltfrieden, gegen Weltkriegsvorbereitung, Faschismus und globale Umweltkatastrophe vereinbart. Ein Teil der Organisationen und Parteien, die sich noch anmelden, sind erst vor kurzer Zeit auf die Einheitsfront gestoßen, und es handelt sich z.T. auch um sehr arme Organisationen, die ihre Teilnahme nicht so einfach organisieren und finanzieren können, zumal seitens der Staatsapparate auch einige Hindernisse aufgebaut werden. Die aber mit ihrer wichtigen Arbeit gegen das imperialistische Weltsystem sehr bedeutsam sind für den 1. Weltkongress und den weiteren Aufbau der internationalen antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront.

Eine ganz wichtige Errungenschaft in der Vorbereitung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz und des 1. Weltkongresses der United Front sind die Partnergruppen in Deutschland, die für die Teilnahme der internationalen Delegationen Unterstützung leisten. Auch jede weitere Unterstützung ist gefragt. Angebote bitte an unitedfrontsecretariat@protonmail.com

Auf der Webseite der revolutionären Weltorganisation ICOR sind wichtige Informationen zum Weltkongress veröffentlicht, darunter zum Ablauf, zu Preisen und Verkaufsständen und anderes mehr. Am besten immer wieder vorbeischauen bei https://www.icor.info/