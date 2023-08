Großes Interesse am internationalen Zusammenschluss der Bergleute

Wir machten Werbung für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz. Dabei trafen wir in Merkers bei Hausbesuchen und am Stand bei Norma zahlreiche Bergleute und ihre Familien, die Interesse an der weltweiten organisierten Zusammenarbeit mit der Internationalen Bergarbeiterkonferenz haben.

Einige haben vor, an der Auftaktveranstaltung in Dorndorf am 31. August teilzunehmen. Viele sind noch heute erbost über die Schließung der technisch gut ausgestatteten Kali+Salz-Zeche am Ort im Jahr 1991. Thema waren auch die Einlagerungen von Giftmüll unter Tage, sowohl bei Kali+Salz als auch in den ehemaligen Kohlezechen im Ruhrgebiet. Dagegen müssen wir gemeinsam vorgehen.

Die letzten Wochen sollten wir unbedingt dazu nutzen, noch weiter breit zur Bergarbeiterkonferenz einzuladen. Zum Ausklang der Einsatztage empfehlen wir die Eisdiele in Vacha, mmh, lecker.